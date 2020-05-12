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إسلام صادق يكشف موقف شيكابالا من اعتزال الكرة

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جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إسلام صادق، موقف محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من اعتزال كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

 

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وقال صادق خلال تصريحات تلفزيونية: "شيكابالا يرفض اعتزال كرة القدم فى نهاية الموسم كما أنه يرفض أى ضغوط من أجل إجباره على الاعتزال".

 

وأوضح أن شيكابالا يرفض نهائياً الابتعاد عن المستطيل الأخضر بنهاية الموسم، مشيراً إلى أن اللاعب يرى أن أمامه موسم أو موسمين على الأقل قادر خلالهما على العطاء.

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