شكرا لقرائتكم بشرى للإسماعيلي.. تحديد موعد استئناف البطولة العربية للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويلتقي الرجاء البيضاوي منافسه نادي الإسماعيلي المصري في مباراة إياب ذات المنافسة، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز الفريق المصري بهدف دون مقابل، جاء من ضربة جزاء سجله الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف. Advertisements ويلتقي الفريقان السعوديان الشباب واتحاد جدة في ذهاب واياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى للإسماعيلي.. تحديد موعد استئناف البطولة العربية للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.