السعودية تعلن موعد عودة كرة القدم واستئناف مسابقة الدوري



قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، استئناف منافسات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 20 أغسطس المقبل باعتباره موعدا مبدئيا.

وأعلنت الرابطة في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعاً عاجلاً خلال اليومين المقبلين لأعضاء الرابطة بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودى، لبحث الآلية المناسبة لعودة الدوري وأفضل الحلول المتاحة والمتوافقة مع الظروف الحالية.

أضافت رابطة الدوري السعودي، أنه من المقرر أن يتم وضع السيناريوهات المقترحة في حال عدم مناسبة تاريخ 20 أغسطس لاستئناف منافسات الدوري على أن يكون بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وتابعت الرابطة أن الاجتماع سيشهد أيضا مناقشة إمكانية عودة الدوري بقيادة طواقم تحكيم محلية، مع الاستغناء عن استخدام الفيديو المساعد "الفار".

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ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 51 نقطة بعد مرور 22 جولة قبل التوقف بسبب الوباء العالمى، ويأتى النصر فى المركز الثانى بـ45 نقطة.

من ناحية أخرى، أكد الأمير عبد العزيز بن تركى الفيصل وزير الرياضة السعودى، فى وقت سابق اليومأن استئناف المنافسات الرياضية سيتم بعد سماح وزارة الصحة والتأكد من جميع الإجراءات الاحترازية فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددا على أن سلامة المواطنين والرياضيين هى الأهم، بعدما تم تعليق النشاط الرياضى ومنه منافسات الدوري السعودي للمحترفين، منذ منتصف مارس الماضى لأجل غير مسمى بعد انتشار الوباء العالمى.

وقال الفيصل في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس": "في حال إقرار عودة المنافسات ستكون الفترة التأهيلية لعودة التدريبات للأندية ليست أقل من 6 أسابيع".