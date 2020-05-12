شكرا لقرائتكم خبر عن 73 % من قراء ”الخليج 365” يؤيدون قرار أحمد حجازى بعدم العودة للأهلى حاليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد أغلبية قراء ”الخليج 365” قرار أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى ونادى ويست بروميتش، بالبقاء فى تجربته الخارجية بأوربا سواء مع ويست بروميتش أو أى ناد آخر فى أوروبا يُحقق معه طموحاته الاحترافية، وعدم العودة لصفوف الأهلى خلال الميركاتو الصيفى المقبل، حيث أبلغ اللاعب مسئولو القلعة الحمراء أنه يُفضّل البقاء فى أوروبا، وإذا قرر العودة فإنه لن يلعب فى مصر لغير القلعة الحمراء ، وحاول الأهلى، ضم حجازي خلال الموسم المقبل، حيث تحدث معه مسئولو القلعة الحمراء، وقدموا له عرضاً جيداً لكن حجازى أكد أنه يرغب فى البقاء بأوروبا وإذا ما أراد العودة لمصر سيلعب للأهلي نافياً رغبته في اللعب لأي نادً أخر سواء كان بيراميدز أو غيره.

وطرح ”الخليج 365” استفتاءً للجماهير من أجل التصويت على مدى الموافقة أو رفض قرار أحمد حجازى بعدم العودة للمارد الأحمر حاليًا، وجاءت النتيجية تأييد 73% من القراء للقرار، فيما رفضه 27%.

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احمد حجازى

وانتقل أحمد حجازى لويست بروميتش في صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء في شتاء 2018، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو، واستفسر مسئولو الأهلي من أحمد حجازي عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن توصله لاتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل خاصة أن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولي فرضت نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.

وتلقى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ترشيحات من مسئولى النادى لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأخطر المسئولون عن قطاع الكرة بالأهلى المدرب السويسرى بقائمة المدافعين المُرشحين للتعاقد مع أحدهم خلال ميركاتو الصيف.

ويعكف فايلر حاليًا على دراسة هؤلاء المدافعين لاختيار أحدهم حسب الأولويات تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم، وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء أن هناك أربعة لاعبين تم ترشيحهم للمدرب السويسرى من أجل تدعيم الخط الدفاعى للفريق وفى مقدمتهم أحمد حجازى.