شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف الخليج 365: فايلر الأهلي مطلوب فى الإمارات.. وكهربا يخرج للإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف الخليج 365 : " أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تلقي عرضا ضخم و خياليا من أحد الأندية المهمة وأندية المقدمة في الدوري الإماراتي للانتقال اليه وتدريبه بداية من الموسم المقبل ، وقد يكون هذا العرض من العين الإماراتي أو الأهلي الإماراتي ، خلال الفترة المقبلة بعد المستوي الجيد الذى ظهر به المدرب السويسري في قيادة النادي الأهلي ، و أن هذا العرض خيالي قد يصل إلى 4 أو 5 ملايين يورو ، خاصة أن عقده مع الأهلي 2 مليون يورو.

تابع محمد شبانه في لايف عبر صفحة فيسبوك الخليج 365 : " فايلر من المدربين الذى يحسب خطواته صح ، وينتظر مصير دوري أبطال أفريقيا و استئنافه بعد التوقف بسبب فيروس كورونا من عدمه خاصة أنه طموحه هو الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا ومن ثم المشاركة في كأس العالم للأندية خاصة أن هذه البطولات تزيد من أسهمه و سعره ، ولكن المدرب السويسري ينتظر قرار الحسم من مسئولو الاتحاد الأفريقي.

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أضاف محمد شبانه عبر لايف الخليج 365 : " نفس الأمر يتكرر مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد ، بعد تلقيه عرض من أحد الأندية العربية وتحديداً السعودية خاصة بعد نجاحاته السابقه مع اتحاد جدة السعودي ، وخبرته هناك في الدوري ، وبدأ يفكر في العرض خاصة أنه موقوف 8 مباريات بعد أحداث مباراة السوبر المصري أمام الزمالك و التي خسرها الأهلي.

أكد محمد شبانه أن كهربا يفكر في الخروج للإعارة لحين إنتهاء فترة إيقافه ، ولكن الأهلي يفضل الإبقاء على كهربا وعدم البيع النهائي لأنه البديل الأمثل لقيادة الجبهة اليسري خلفاً لرمضان صبحي الذى اقترب من العودة لناديه هدرسفيلد الإنجليزي بعد إنتهاء إعارته مع الأهلي.