رابطة الدوري البرتغالي تعلن موعد استئناف المسابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - لشبونة - (د ب أ):
أعلنت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن منافسات المسابقة ستستأنف اعتبارا من الرابع من يونيو المقبل، وذلك بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت الرابطة عبر موقعها على الإنترنت أنه من أجل التأكد من خضوع الملاعب للتفتيش الدقيق وكذلك خضوع جميع اللاعبين والعاملين للفحوص الطبية، جرى تحديد الرابع من يونيو موعدا لإقامة أولى مباريات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري.
وكان رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا قد أعلن في 30 أبريل الماضي أنه من الممكن استئناف فعاليات الدوري البرتغالي اعتبارا من 30 مايو، مشيرا إلى إقامة المباريات بدون جماهير وبشرط موافقة مسؤولي الصحة على معايير السلامة الصحية المطبقة في الاستادات، وهو ما تم أمس الأول الأحد.
وكان الدوري البرتغالي قد توقف منذ 12 مارس الماضي بسبب أزمة وباء كورونا لتتبقى عشر من الـ34 مرحلة التي تتضمنها المسابقة.
ويتصدر بورتو جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة أمام بنفيكا.
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