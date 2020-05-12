موعد مبدئي لاستئناف الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن موعد مبدئي لاستئناف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 20 أغسطس المقبل، بعد توقفه بسبب جائحة كورونا.

وكشفت الرابطة عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل مع رؤساء الأندية لبحث إمكانية استئناف الدوري السعودي للمحترفين يوم 20 اغسطس المقبل.

ويستهدف الاجتماع أيضا وضع عدة سيناريوهات مقترحة في حال عدم ملائمة الموعد المذكور لعودة دوري المحترفين، مع التأكيد على الاستعانة فيما تبقى من جولات بطواقم تحكيم محلية الى جانب الاستغناء عن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).