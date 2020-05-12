السن_مجرد_رقم (5).. أندريا بيروبون "أكبر لاعب في إيطاليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"في 2013 كنت نلاعب ميلان في الكأس.. ولازلت احتفظ بقميص حارس مرماهم سمير هاندانوفيتش الذي أعطاني إياه.. في بداية المباراة جاء لي وهنأني على مسيرتي وقال إنه يتمنى أن يكون في الملاعب حين يصل لعمري ثم سألني إذا كان يمكننا تبادل القمصان بعد صافرة النهاية".

الإيطالي أندريا بيروبون، الذي سمُيّ بأكبر لاعب في إيطاليا وهو في عمر الـ 45، هو بطل الحلقة الخامسة من سلسلة #السن_مجرد_رقم التي تُنشر على موقع الخليج 365.

صاحب الـ 44 عاماً حينها، أشار في حديث سابق له مع هيئة الإذاعة البريطانية، إلى أن :"هذا كان من دواعي سروري فهو واحد من أفضل حراس المرمى في العالم واحتفظت بالقميص كهدية محظوظ بها".

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ولكبر سنه لقبه زملائه في فريق مدينته سيتاديلا ـ الذي بدأ وختم مشواره به ـ بـ Nonno، وهُي تعني في اللغة الإيطالية "الجد" فبيربون بدأ مسيرته وهو ابن الـ 18 سنة بالنادي الذي ينشط في الدرجات الأدنى في إيطاليا؛ حيث كان الأسطورة الأرجنتينية ديجو مارادونا لاعباً في نابولي وكان سيلڤيو برلسكوني يُنقذ نادي أيه إس ميلان من الإفلاس.

لكن مسيرة " Nonno" الطويلة لم تكتب له قميصًا لأحد أندية الكبار في إيطاليا؛ حيث تبدل القميص 6 مرات بعد سيتاديلا؛ حيث ارتدى قمصان أندية:" جورجوني ، ماسا ،فيديليس أندريا، سبال، فينيزيا، تريفيزو قبل العودة لصفوف سيتاديلا موسم 2005/2006 ثم الاعتزال بقميصه 2015/2016 وهو في عامه الـ 46.

اللاعب الذي قضى 28 عاماً في الملاعب لم يكن الاعتزال سهلاً بالنسبة له فقد كان ينام ليلة المباراة والقفاز في يده:"أخبرهم بأنهم يجب أن يقوما بعملها جيداً غداً".

ومع تقدم في العمر يشعر بالندم على عدم لعبه في Seria A ولكنه يرى أن عليه استغلال خبرته في مساعدة الأجيال القادمة.