"مسؤول كورونا" وظيفة جديدة في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد فاروق:

أصبحت الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز مطالبة بتعيين مسؤول مخصص للأمور المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، الذي تفشى عالميًا في الشهور الأخيرة.

وتبعًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم إرسال وثيقة متعلقة بالإرشادات الصحية وشروط السلامة لجميع أندية "بريميرليج" تتضمن تعيين مسؤول مخصص للتعامل مع الأمور المتعلقة بفيروس كورونا.

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وتنص الوثيقة على أن "مسؤول كورونا" في أندية بريميرليج يجب أن يكون شخص يتمتع بخبرة كبيرة، ومؤهلات مميزة في مجالات الصحة والسلامة، ولن يكون عضوًا في الجهاز الطبي للنادي.

وتأتي تلك الخطوة قبل اجتماع منتظر بين مسؤولي بريميرليج وممثلي لاعبي أندية المسابقة، وسط تخوفات من بعض اللاعبين، بشان التعجل في استئناف النشاط الكروي بالأراضي البريطانية.

وتوقفت منافسات كرة القدم في الأراضي البريطانية منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن تفتح الحكومة البريطانية الباب أمام استئناف المسابقات الهامة خلف أبواب مغلقة، انطلاقًا من شهر يونيو المقبل.