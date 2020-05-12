"مسؤول كورونا" وظيفة جديدة في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد فاروق:
أصبحت الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز مطالبة بتعيين مسؤول مخصص للأمور المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، الذي تفشى عالميًا في الشهور الأخيرة.
وتبعًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم إرسال وثيقة متعلقة بالإرشادات الصحية وشروط السلامة لجميع أندية "بريميرليج" تتضمن تعيين مسؤول مخصص للتعامل مع الأمور المتعلقة بفيروس كورونا.
وتنص الوثيقة على أن "مسؤول كورونا" في أندية بريميرليج يجب أن يكون شخص يتمتع بخبرة كبيرة، ومؤهلات مميزة في مجالات الصحة والسلامة، ولن يكون عضوًا في الجهاز الطبي للنادي.
وتأتي تلك الخطوة قبل اجتماع منتظر بين مسؤولي بريميرليج وممثلي لاعبي أندية المسابقة، وسط تخوفات من بعض اللاعبين، بشان التعجل في استئناف النشاط الكروي بالأراضي البريطانية.
وتوقفت منافسات كرة القدم في الأراضي البريطانية منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن تفتح الحكومة البريطانية الباب أمام استئناف المسابقات الهامة خلف أبواب مغلقة، انطلاقًا من شهر يونيو المقبل.
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