الشرطة الإسبانية تلقي القبض على لاعب ريال مدريد السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على إدوين كونغو اللاعب السابق لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وذلك ضمن التحقيقات في قضية تهريب كوكايين.

وأوضحت شبكة "إي.إس.بي.إن" أن كونغو البالغ من العمر 43 عاما، ألقي القبض عليه في مدريد من قبل شرطة مكافحة تهريب المخدرات، وجرى إطلاق سراحه بعد استجوابه.

وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على عشرة أشخاص أخرين ضمن نفس القضية.

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وكان كونغو قد انضم إلى ريال مدريد عام 1999 قادما من أونس كالداس الكولومبي.

ولم يشارك كونغو مع ريال مدريد، حيث قضى أغلب فترته مع النادي الملكي، معارا إلى بلد الوليد وفيتوريا جيمارايش البرتغالي وتولوز الفرنسي.

وفي عام 2002، انتقل كونغو إلى ليفانتي الذي قضى معه أكثر فترة ناجحة بالنسبة له في الكرة الإسبانية، قبل أن يلعب بعدها لسبورتينج خيخون وريكرياتيفو هويلفا.

وشارك كونغو في 17 مباراة مع المنتخب الكولومبي، وقد شارك مرتين في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في نسختي 1999 و2004.