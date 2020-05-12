بريميرليج يحذر لاعبيه.. "الخوف" من عودة المنافسات يهدد مستقبل الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

يستعد مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز لعقد اجتماع مع ممثلي لاعبي الفرق المشاركة في المسابقة، لشرح التغييرات الهامة التي يجب عليهم قبولها، إذا ما أرادوا استئناف منافسات موسم 2019/2020.

وتبعًا لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، يخطط مسؤولو رابطة بريميرليج لمحاولة تبديد مخاوف اللاعبين، بشأن الأوضاع الصحية، خلال اجتماع غدًا الأربعاء، لكنهم سيوضحون أيضًا أن رفض خطط الاستئناف، يعني تهديد تواجد النشاط الكروي حتى عام 2021 المقبل.

ومن المنتظر أن يناقش مسؤولو بريميرليج مع مدربي وقادة فرق المسابقة المحلية الإنجليزي مسألة إمكانية العدوى في ملاعب كرة القدم، وسيتم استعراض دراسات أجريت في جامعات إنجلترا متعلقة بهذا الشان.

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وتعد أبرز الرسائل المنتظر إيصالها في اجتماع الأربعاء، هو قبول أن هناك أمر واقع جديد يجب التعامل معه، من أجل استئناف منافسات كرة القدم، وهذا الأمر سيمتد أيضًا إلى طريقة التدريبات وطرق اللعب.

وبين أحد الأمثلة المنتظر الاستشهاد بها، هو أن اللاعبين عليهم التعامل بشكل مختلف أثناء وبعد الالتحامات، مثل إدارة الوجه للناحية العكسية، وتجنب التواصل وجهًا لوجه خلال التدريبات والمباريات.

وتوقفت منافسات كرة القدم في الأراضي البريطانية منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن تفتح الحكومة البريطانية الباب أمام استئناف المسابقات الهامة خلف أبواب مغلقة، انطلاقًا من شهر يونيو المقبل.