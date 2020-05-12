مدافع الجونة لمصراوي: الأهلي لم يتحدث معي للعودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد محمود الجزار، مدافع الأهلي المعار إلى صفوف الجونة، أن النادي الأحمر لم يتحدث معه بشأن العودة إلى صفوف الفريق بعد انتهاء مدة إعارته، مشيرا إلى أنه لا يعلم خطوته المقبلة في الموسم القادم.

وقال الجزار، في تصريحات خاصة لمصراوي: "قمت بتمديد عقدي مع الأهلي موسما إضافيا قبل إعارتي مرة أخرى للجونة، لينتهي بعد ثلاثة مواسم بخلاف هذا الموسم".

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وأضاف صاحب الـ22 عاما: "لا أعلم خطوتي القادمة وهل سأوقع على عقد إعارة للجونة لموسم ثالث أم سأعود للأهلي، وهي أمور ستتضح بشكل كبير في حالة عودة النشاط الكروي".

وكان الأهلي أعلن في يناير 2019 إعارة أحمد ياسر ريان إلى صفوف الجونة لمدة ستة أشهر، قبل أن تمتد إعارة اللاعب لموسم إضافي.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع محمود الجزار قادما من كهرباء الإسماعيلية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2018.