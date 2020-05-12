كاف يرد.. هل تعود المسابقات الأفريقية في وجود كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه لا يفكر حاليًا في موعد عودة المنافسات القارية سواء للأندية أو المنتخبات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وتحدث رئيس كاف لوكالة دويتشه فيله الألمانية، مؤكدًا أن الوضع الحالي للوباء في القارة الأفريقية ما زال مقلقًا، وهو ما يدفع الاتحاد الأفريقي لعدم التفكير في العودة حاليًا.

وقال رئيس كاف: "عدد الفحوصات التي أجريت في البلدان الأفريقية مقلقة، ليس لدينا رؤية واضحة في إدارة ملف أزمة الوفاة، ما زلنا حذرين تجاه عودة كرة القدم في وجود كورونا".

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وأكمل: "هناك نقص في الرؤية، لذلك بصفتي رئيسًا للاتحاد الأفريقي فأدعو الجميع لتوخي الحذر والانتظار لحين استقرار الأمور، لا أريد أن تكون كرة القدم مصدرًا لزعزعة الاستقرار والابتعاد عن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومات".

وأوضح: "المنافسات القارية لن تستكمل إلا عندما يصبح الوباء في أفريقيا تحت السيطرة".

واختتم: "العالم بأسره يعاني من الأزمة الحالية، لكن لكل دولة في القارة الأفريقية طريقتها في التعامل مع الفيروس، أولويتنا هي الصحة وحماية اللاعبين والجماهير والموظفين والجميع، لذلك أوقفنا كل أنشطة كرة القدم".