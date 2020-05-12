سيميوني يعلق على إقصاء ليفربول بـملعب "أنفيلد" بدوري الأبطال

تحدث دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني عن تأهل فريقه على حساب ليفربول على ملعب "أنفيلد" بمعقل الريدز، ضمن دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

قال سيميوني في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو

ديبورتيفو" الإسبانية، نعرف المزايا التي نملكها، كرة القدم مثل الملاكمة لأنه عليك أن تعرف متى يحين الوقت للهجوم على خصمك".

وتابع المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد:" فمثلا عندما

واجهنا ليفربول نعرف أنه فريق مذهل، لكن كنا نعرف أننا نستطيع إلحاق الضرر بهم".

وأضاف:" أضحك عندما يتحدثون بأن صعودنا على حسابهم في ملعب أنفيلد كان حظًا، كيف كنا محظوظين، كيف فريق خسر 2-0 وسجل ثلاثة أهداف، هذا ليس حظًا، يجب أن يتم تقييم الأحداث بكاملها".