تحدث دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني عن تأهل فريقه على حساب ليفربول على ملعب "أنفيلد" بمعقل الريدز، ضمن دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
قال سيميوني في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندوديبورتيفو" الإسبانية، نعرف المزايا التي نملكها، كرة القدم مثل الملاكمة لأنه عليك أن تعرف متى يحين الوقت للهجوم على خصمك".
وتابع المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد:" فمثلا عندماواجهنا ليفربول نعرف أنه فريق مذهل، لكن كنا نعرف أننا نستطيع إلحاق الضرر بهم".
وأضاف:" أضحك عندما يتحدثون بأن صعودنا على حسابهم في ملعب أنفيلد كان حظًا، كيف كنا محظوظين، كيف فريق خسر 2-0 وسجل ثلاثة أهداف، هذا ليس حظًا، يجب أن يتم تقييم الأحداث بكاملها".
كانت هذه تفاصيل خبر سيميوني يعلق على إقصاء ليفربول بـملعب "أنفيلد" بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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