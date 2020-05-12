أبدى نادي شباب بلوزداد الجزائري، الجاهزية الفنية لاستئناف الموسم الكروي في بلاده، منذ فترة التوقف من مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأكد النادي الجزائري، عبر صفحاته على مواقع التواصل، أنه في حال إذا ما قررت السلطات الجزائرية استئناف مسابقة الدوري، فالفريق
يأتي ذلك بالرغم من طلب بلوزداد الفترة الماضية، إلغاء الدوري، كما حدث في عددمن البلدان الأوروبية، ومنح الفريق المتصدر اللقب.
ويتصدر بلوزداد الترتيب برصيد 40 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر متصدر الدوري الجزائري يبدي جاهزيته لاستئناف الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.