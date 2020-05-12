متصدر الدوري الجزائري يبدي جاهزيته لاستئناف الموسم

أبدى نادي شباب بلوزداد الجزائري، الجاهزية الفنية لاستئناف الموسم الكروي في بلاده، منذ فترة التوقف من مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد النادي الجزائري، عبر صفحاته على مواقع التواصل، أنه في حال إذا ما قررت السلطات الجزائرية استئناف مسابقة الدوري، فالفريق

جاهز وسننفذ قرار السلطات.يأتي ذلك بالرغم من طلب بلوزداد الفترة الماضية، إلغاء الدوري، كما حدث في عددمن البلدان الأوروبية، ومنح الفريق المتصدر اللقب.ويتصدر بلوزداد الترتيب برصيد 40 نقطة.