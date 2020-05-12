حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من ضم البرتغالي، نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لفريق برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
أشار موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن النادي الفرنسي يعمل على ضممدافع، وخط وسط، وله الأولوية للنادي، في الفترة الحالية، بالإضافة إلى تمديد عقد نجمي الفريق، نيمار دي سيلفا، وكيليان مبابي.
وأضاف الموقع، أن النادي الباريسي لن يكون لديه القدرة المالية على دفع 50 مليون يورو، من أجل ضم ظهير أيمن، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبات سيميدو قريبًا من الخروج من أسوار برشلونة، بعد توقف مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في عام 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يحسم موقفه من ضم سيميدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.