باريس سان جيرمان يحسم موقفه من ضم سيميدو

حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من ضم البرتغالي، نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لفريق برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

أشار موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن النادي الفرنسي يعمل على ضم

مدافع، وخط وسط، وله الأولوية للنادي، في الفترة الحالية، بالإضافة إلى تمديد عقد نجمي الفريق، نيمار دي سيلفا، وكيليان مبابي.

وأضاف الموقع، أن النادي الباريسي لن يكون لديه القدرة المالية على دفع 50 مليون يورو، من أجل ضم ظهير أيمن، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبات سيميدو قريبًا من الخروج من أسوار برشلونة، بعد توقف مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في عام 2022.