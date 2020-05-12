يسعى نادي نابولي الإيطالي، لتجديد عقد بيوتر زيلينيسكي لاعب وسط الفريق، خلال الفترة المقبلة. أشار موقع فوتبول إيطاليا أن بيوتر زيلينيسكي، توصل لإتفاق مع إدارة نادي نابولي بشأن تجديد عقده معهم، لينتهي في 2025. توصل لإتفاق مع إدارة نادي نابولي بشأن تجديد عقده معهم، لينتهي في 2025. وأضاف الموقع أن نابولي سيرفع راتب اللاعب لـ4 ملايين يورو، ووضع شرط جزائي بعقده يصل لـ100 مليون يورو. ويعد زيلينيسكي من نجوم الفريق الإيطالي، ويقدم مستويات رائعة مع أبناء الجنوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يجهز عقدًا جديدًا لنجمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.