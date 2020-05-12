شاهد.. ديبالا في تدريبات يوفنتوس بعد تعافيه من كورونا

عاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلي تدريبات فريقه الحالي يوفنتوس ، صباح اليوم الثلاثاء ، بمقر النادي، بمدينة تورينو الإيطالية، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ونشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر صور لبعض لاعبي يوفنتوس وهم يؤدون التدريبات الصباحية بمقر النادي، من ضمنهم ديبالا

الذي أصبح في حالة صحية جيدة بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وكان ديبالا منذ فترة قليلة أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجدكوفيد 19 ، وهو وصديقيته، ونشر صور لهما وهم يقضان فترة الحجر الصحي.