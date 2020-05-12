عبد الرحمن نادر لاعب السلة يعلق على حلم اللعب لمنتخب مصر

أجرى عبد الرحمن نادر المحترف المصري والعربي الوحيد في الدوري الأمريكي NBA حوارًا مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة "FIBA" عن ناديه المفضل في مصر وحلمه المنتظر باللعب للفراعنة.

وقال نادر لاعب نادي أوكلاهوما سيتي في حواره اليوم الثلاثاء "كنت أتدرب في نادي الاتحاد عندما كنت صغيرًا تحت إشراف عدد من أساطير اللعبة مثل عمرو أبو الخير، كرة السلة هي الرياضة الأولى في الإسكندرية".

وأضاف "أدعم جميع الأندية المصرية ولكنني مرتبط بشكل خاص مع الإسكندرية ونادي الاتحاد السكندري تحديدًا".

وأستكمل "اريد دائمًا الاستمرار في دعم وتشجيع ومساعدة اللاعبين المصريين من أجل تحقيق أحلامهم في كرة السلة، كنت ضيف في أكاديمية NBA AFRICA منذ فترة قريبة وقمت بدعم الثنائي المصري الموجود في الاكاديمية مهاب ياسر ويارا أسامة بعد اختيارهم لأفضل معسكر عالمي لكرة السلة في أمريكا".

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وتابع نادر "مهاب ياسر نجم منتظر لمصر وإفريقيا بالكامل، هو لاعب صغير مميز للغاية، ساعد فريق الزمالك للفوز بالدوري في عمر الـ 16 وانضم لأكاديمية NBA في

السنغال".

وعن اللعب مع المنتخب المصري، قال عبد الرحمن "خلال السنوات الماضية اتواصل دومًا مع المدربين والاتحاد خلال السنوات الماضية وأتواصل مع نائب رئيس الاتحاد محمد عبد المطلب بانتظام وأتابع كبار اللاعبين المصريين الشباب في أمريكا وأوروبا من أجل دعمهم ومحاولة المساعدة في تنمية وتطوير الرياضة في مصر".

وأردف "لا أستطيع الانتظار ومتحمس للغاية من اجل ارتداء قميص منتخب مصر على صدري في أرض الملعب، انه شعور رائع ويشرفني ان أكون ممثل مصر في الدوري الأمريكي، اتلقى حب كبير من الجميع في الشرق الأوسط وشمال افريقي بسبب وجودي كلاعب عربي وحيد في الـ NBA، أخذ هذه المسؤولية على محمل الجد دومًا".