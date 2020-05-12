سيميوني يختار الأفضل في تاريخ الكرة الأرجنتينية

تحدث دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن اللاعب الأفضل في تاريخ الأرجنتين، إذا كان ليونيل ميسي، أو دييجو أرماندو مارادونا.

قال سيميوني في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو

ديبورتيفو" الإسبانية":ميسي الأفضل أم مارادونا؟ كل واحد كان لديه أسلوبه الخاص، ، ميسي ماكينة أهداف وعانيت بسببه كثيرًا وبشكل متكرر خلال سنوات".

وتابع المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد:" لكن مارادونا هو رمز لكرة القدم الأرجنتينية، في حال كنت مدربًا لميسي ومارادونا من سأشرك، الأثنين بالطبع!".

وعن تواجد كريستيانو رونالدو ضمن ذلك الفريق، قال:" لا بالتأكيد، إضافة كريستيانو ستكون أكثر تعقيدًا، ستحدث ثغرات لنا في مراكز أخرى بالفريق".