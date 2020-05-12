سيميوني يعلق على إمكانية تدريب منتخب الأرجنتين

علق دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على إمكانية تدريب المنتخب الأرجنتيني في المستقبل، بعد تركه للفريق

الأتليتي.

قال سيميوني في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كل شئ ممكن

أن يحدث، لكن يأتي في الوقت المناسب له، والمكان المناسب أيضًا".

وتابع:" ليس لدي شك أن ذلك الأمر سيأتي في لحظة معينة، والوقت المناسبة سأحصل على الفرصة".