نجم ليفربول المعتزل يرفض وصف فان دايك بـالأفضل

رفض ستيف نيكول لاعب ليفربول الأسبق، وصف فان دايك مدافع فريق ليفربول باللاعب الأفضل في مركزه بتاريخ مسابقات الدوري الإنجليزي.

يأتي ذلك التصريح رداً على لاعب مانشستر سيتي السابق فينسينت كومباني والذي وصف فان دايك بالمدافع الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وقال نيكول، في تصريحات أبرزتها الصحافة الإنجليزية، أن فان دايك يمكن وصفه بالأفضل خلال الفترة الحالية حتى قبل قدومه إلى ليفربول من خلال مشاركاته مع فريقه السابق ساوثهامبتون، ولكن الوصف التاريخي أمر غير منطقي كون أن ليفربول كان يتلقة عدداً من الأهداف والتي حرمته من تحقيق إنجازات متقدمة في السنوات القليلة الماضية. والذي وصف فان دايك بالمدافع الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي.وقال نيكول، في تصريحات أبرزتها الصحافة الإنجليزية، أن فان دايك يمكن وصفه بالأفضل خلال الفترة الحالية حتى قبل قدومه إلى ليفربول من خلال مشاركاته مع فريقه السابق ساوثهامبتون، ولكن الوصف التاريخي أمر غير منطقي كون أن ليفربول كان يتلقة عدداً من الأهداف والتي حرمته من تحقيق إنجازات متقدمة في السنوات القليلة الماضية.

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