كابيلو: رفضت التعاقد مع دافيز بسبب دي روسي

قال فابيو كابيلو أسطورة التدريب بكرة القدم الإيطالية، أنه رفض التعاقد مع إدجار دافيز، نجم فريق يوفنتوس السابق، عندما كان مدربًا فنيًا لفريق روما.
وأضاف كابيلو في تصريحاته لصحيفة "كورييه ديللو سبورت" الإيطالية، أنه رفض التعاقد مع اللاعب، بعدما كان يرغب بضمه، وأن سبب تغييررأيه هو طلب يوفنتوس ضم دانييلي دي روسي ضمن الصفقة، لكنه أكد رفضه لذلك الأمر.
وتابعت كابيلو، أن رأى دي روسي قائد كقائد حقيقي لنادي روما، منذ أول مباراة له تحت إشرافه، وأنه سيكونقائد الذئاب، ولن يرحل أبدًا، وظل نجم روما مع فريقه منذ عام 2003، قبل رحيله في عام 2019، ولعب لفترة قصيرة مع بوكا جونيور الأرجنتيني، حتى أعلن اعتزاله في شهر يناير الماضي كرة القدم نهائيًا.
وتولي المدرب الإيطالي، تدريب نادي روما في الفترة ما بين 2000-2004، ونجح بالتتويج مع الذئاب بلقب الدوري الإيطالي في عام 2002.
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