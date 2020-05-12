نادي الهلال السوداني لكرة القدم أو كما يلقب بـ “سيد البلد” أو “الموج الأزرق” يعتبر ثاني أكثر الاندية فى السودان حصدا للبطولات المحلية بعد نادي المريخ، ولعب العديد من المباريات مع فرق أفريقية وعربية وعالمية، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات الهلال السوداني.

يحتفل الهلال يوم 13 من شهر فبراير كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1930، ويتخذ من مدينة ام درمان مقراً له، ويستضيف مبارياته على ستاد الهلال والملقب بملعب الجوهرة الزرقاء.

يرجع أول لقب محلي تُوج به فريق الهلال الى عام 1965 عندما فاز بمسابقة الدوري السوداني الممتاز، أما على الصعيد القاري فأفضل نتيجة للفريق كانت وصوله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين، الأولي عام 1987 حين خسر أمام الأهلي المصري بعد تعادلهما في الخرطوم، أما الثانية فقد كانت عام 1992 حين خسر أمام الوداد البيضاوي المغربي بعد تعادلهما في الخرطوم أيضا.

لعب الهلال العديد من المباريات مع فرق أفريقية وعربية وعالمية، فهزم حماسين الإرتري بالخرطوم، وفاز على كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1954 بهدفين مقابل هدف، وعلى بانثياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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كما هزم الفريق الأسطوري لـ الترسانة المصري في مباراة شهيرة بأربعة أهداف مقابل هدف، وانتصر على الميرا النمساوي، وهزم الأهلي المصري في عام 1955، وعاد ليهزمه في الدور التأهيلي لإحدى نسخ دوري أبطال أفريقيا مطلع الألفية.

وانتصر كذلك على ريد استار الروسي عام 1956، وذاع صيت الهلال عام 1963 بعدما تغلب على نادي فاسكو دي جاما البرازيلي بهدفين مقابل هدف.

ويذكر ان فريق سانتوس البرازيلي قد زار السودان في أواخر الستينات في أول زيارة للنجم العالمي بيليه للقارة الأفريقية بدعوة من نادي الهلال وانتهت تلك المباراة التاريخية بهدف لسانتوس.

اليكم سجل بطولات الهلال السوداني (محلياً)

كم عدد بطولات الهلال فى الدوري السوداني الممتاز؟

فاز الهلال بالدوري 26 مرة أعوام: (1965، 1967، 1970، 1973، 1981، 1983، 1984، 1986، 1987، 1991، 1994، 1995، 1996، 1998، 1999، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2009، 2010، 2012، 2014، 2016، 2017).

كم عدد بطولات الهلال فى كأس السودان

فاز الهلال بكأس السودان 7 مرات أعوام: (1998، 200، 2002، 2004، 2009، 2011، 2016).

بطولة بني ياس الدولية

فاز الهلال ببطولة بني ياس الدولية مرة واحدة عام: (2010).

سجل أفضل مشاركات الهلال السوداني (قارياً)

وصل الهلال الى نهائي دوري ابطال افريقيا مرتين عامي: (1987، 1992).

وصل الهلال الى المربع الذهبي بدوري ابطال افريقيا 4 مرات أعوام: (2007، 2009، 2011، 2015).

وصل الهلال الى المربع الذهبي فى كأس الاتحاد الافريقي “الكونفدرالية الأفريقية” مرتين عامي: (2010، 2012).

وصل الهلال الى نهائي كأس الكؤوس العربية للأندية مرة واحدة عام: (2002).

وصل الهلال الى نصف نهائي دوري أبطال العربي مرة واحدة عام: (2006).