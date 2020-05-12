أحمد موسى ينقل الرقم القياسي من أكاديمية GBS إلى النصر

يُعتبر الدولي النيجيري، أحمد موسى، من أشهر اللاعبين في تشكيلة نادي النصر السعودي، رغم أنه خلال الفترة الماضية لم يُقنع الكثيرين من جماهير العالمي بأنه صفقة رابحة، ولم يصنع الفارق مع فارس نجد.

أحمد موسى من أبرز اللاعبين في منتخب الـ”سوبر إيجلز”، الذي قدم لمحبي كرة القدم مواهب وأسماء رنانة بقت في ذاكرة المشاهدين، لكن محترف النصر يحتفظ برقم قياسي لم يحققه غيره حتى الآن من بين اللاعبين النيجيريين، وهو التسجيل مرتين في مونديالين مختلفين عامي 2014 و2018.

وانتقل أحمد موسى إلى النصر قادمًا من ليستر سيتي في أغسطس 2018، بصفقة ضخمة بلغت 16.5 مليون يورو، وينتهي عقده مع العالمي في يونيو 2022.

ولعب النيجيري السريع مع الفريق النصراوي 48 مباراة حتى الآن في كافة المسابقات، وأحرز 9 أهداف، وصنع 12 هدفًا، وبلغت عدد دقائق اللعب 3630 دقيقة.

وفي السطور التالية نستعرض بداية أحمد موسى مع عالم كرة القدم، وأبرز أرقامه التي حققها مع الأندية التي دافع عن ألوانها، وكذلك مسيرته الرائعة وإنجازاته مع منتخب نيجيريا.

بداية الرحلة

واستهل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا مسيرته الكروية مع أكاديمية GBS لكرة القدم في ولاية بلاتو النيجيرية، قبل أن يوقع أول عقد احترافي له مع فريق “جوث” عام 2008، حيث لعب 18 مباراة وسجل أربعة أهداف في أول مواسمه.

بعدها تمت إعارة أحمد موسى إلى بطل الدوري النيجيري كانو بيلارز في العام التالي، حيث حقق لقب هداف الدوري بتسجيله 18 هدفاً.

سجل جناح السوبر إيجلز حينها الرقم القياسي لأعلى الأهداف المسجلة على الإطلاق في موسم واحد في تاريخ الدوري النيجيري، حتى نوفمبر 2011، عندما سجل جود أنيك من كادونا يونايتد رقما قياسيا جديدا بإحراز 20 هدفا.

الاحتراف الأوروبي

في اكتوبر 2010 انتقل أحمد موسى إلى فينلو الهولندي، واستمر هناك لمدة عامين، وخلال هذه الفترة فاز مع منتخب نيجيريا بكأس اتحاد غرب إفريقيا، وشارك أيضًا في كأس العالم تحت 20 سنة في كولومبيا عام 2011، حيث سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات، وتم إدراجه في القائمة القصيرة من بين 10 مرشحين للكرة الذهبية من شركة “أديداس”، والتي مُنحت لأفضل لاعب في البطولة.

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في 7 يناير 2012، وقع محترف النصر لصالح سيسكا موسكو الروسي، وفي مواسمه الأربعة في الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية كان لاعبًا رئيسيًا وهدافًا منتظمًا، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الروسي، وبطولتين سوبر وكأس روسيا.

كان أحمد موسى لاعبا في تشكيلة المدرب ستيفن كيشي التي حققت كأس أفريقيا 2013 للمرة الثالثة في تاريخ نيجيريا، كما مثل بلاده في كأس القارات 2013، وبدأ في جميع مباريات الفريق الثلاث حيث تم إقصاؤه من دور المجموعات.

ظهر النجم النيجيري للمرة الأولى في كأس العالم في بطولة 2014 في البرازيل، وسجل هدفين في المباراة أمام الأرجنتين التي انتهت بهزيمة النسور 3 ـ 2.

صفقة ضخمة

في يوليو 2016 وقع موسى مع ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة ضخمة بلغت 16.6 مليون جنيه استرليني، وتمتع ببداية واعدة حيث سجل أهدافه الأولى للثعالب في مباراة ودية ضد برشلونة في كأس الأبطال الدولية 2016 التي انتهت بخسارة 4-2.

ومع ذلك، لم يستطع اللاعب الدولي النيجيري التأثير كثيرًا خلال عام ونصف على ملعب “كينج باور ستاديوم”، حيث تمكن فقط من تسجيل خمسة أهداف بعد ظهوره 33 مرة في جميع المسابقات قبل إعادته إلى سيسكا موسكو في يناير 2018.

أصبح أحمد موسى أول نيجيري يسجل أكثر من مرة في مباريات كأس العالم بعد تسجيله هدفين أمام الأرجنتين في بطولة 2014 في البرازيل، وفي الفوز 2-0 على أيسلندا في مرحلة المجموعات من مسابقة 2018 في روسيا.

الانتقال إلى النصر

انتقل الجناح السريع إلى النصر السعودي من ليستر سيتي في أغسطس 2018 حيث سجل تسعة أهداف من 48 مباراة ورفع لقب الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي، وكان كلاهما في عام 2019.

الرغبة في استعادة التألق

وخلال الأيام الماضية تواترت أنباء قوية حول اهتمام نادي جالطة سراي التركي بالتعاقد مع أحمد موسى، لكن لاعب النصر خرج بتصريحات صحفية أكد من خلالها رغبته بالاستمرار مع فريق المدرب روي فيتوريا.

ويبدو موسى من حديثه عازم بقوة على تغيير صورته لدى الجماهير النصراوية، وذلك عقب استئناف النشاط الكروي المتوقف بسبب جائحة كورونا.