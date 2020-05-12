رياضة | تطورات جديدة حول تعاقد ليفربول مع كوليبالي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول تعاقد ليفربول مع كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وأبلغ يورجن كلوب مدرب ليفربول إدارة النادي بضرورة ضم كوليبالي هذا الصيف، وذلك خاصة في ظل احتمالية رحيل ثنائي من دفاع الفريق في نهاية الموسم.

وأشارت تقارير فرنسية حسب Le10sport، إن كوليبالي على بُعد خطوة واحدة من الانضمام إلى الريدز وذلك بعد موافقه الفريق الإيطالي.

الجدير بالذكر أن عقد كوليبالي سوف ينتهي مع فريق نابولي الإيطالي في صيف موسم 2023.