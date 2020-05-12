رياضة | لوشيسكو يرفض قيادة فناربخشة ويفضل البقاء مع الهلال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لوشيسكو يرفض قيادة فناربخشة ويفضل البقاء مع الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشقت تقارير صحفية رومانية، أن رازافان لوشيسكو مدرب فريق الهلال السعودي، رفض العرض المقدم له لقيادة نادي فناربخشة التركي خلال بداية الموسم المقبل.

وقال موقع "ديجي سبورت" الروماني أن لوشيسكو رفضا عرضا من الفريق التركي، كان سيحصل بموجبه على أربعة ملايين دولار سنويا.

وأشار التقرير إلى أن لوشيسكو وافق على التجديد لمدة عامين مع نادي الهلال، علما بأن العقد الحالي كان من المفترض أن ينتهي عام 2021.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى أن فناربخشه يرغب في التعاقد مع رازفان بداية من الموسم المقبل مع دفع مليوني يورو لفسخ التعاقد مع الهلال.