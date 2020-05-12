رياضة | نادي أميان يُقاضي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي أميان يُقاضي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي اميان الفرنسي الاتجاه إلى القضاء بعد قرار هبوطه إلى الدرجة الثانية الفرنسية، وذلك عقب إلغاء الموسم الكروي في فرنسا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وكان أميان يحتل المركز الثاني من القاع بدوري الدرجة الأولى عندما تم إلغاء الموسم قبل 10 جولات من نهايته. ولكنه كان يبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الأمان.

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ونقلت وكالة أنباء "أوروبا برس" اليوم عن بيرنارد جوانين رئيس نادي اميان قوله "قرار غير عادل وغير متسق ولا أساس له من الصحة ، كيف يمكن هبوط فريقين في الجولة الثامنة والعشرين من الموسم مع تبقي ربع جولات الموسم؟".

وأضاف الدوري يتكون من 38 جولة ، و28 جولة لا تعكس العمل الحقيقي الذي قامت به الفرق".

وأوضح "سنضطر للجوء إلى المحكمة، المسار القضائي في صفنا، واثق من أن العدالة ستنصنفا".