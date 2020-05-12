رياضة | نجم الزمالك يحسم مصيره مع الأبيض

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يحسم مصيره مع الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصيره من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وكان زيزو تلقى بعض العروض الأوروبية الشفهية عن طريق بعض وكلاء اللاعبين، وهو ما رفضه رفضا قاطعا، مؤكدا رغبته في البقاء خلال الموسم الجديد في الزمالك.

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وقرر نجم الأبيض البقاء نظرا لثقة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك في قدراته وإمكانياته والاعتماد عليه بشكل أساسي حيث يقوم بتوظيفه في أكثر من مكان.

وترفض إدارة الزمالك فكرة التفريط في زيزو، إذ تعتبره من الركائز الأساسية في قوام الفريق خلال الوقت الحالي ويتناسب بشكل كبير مع طريقة كارتيرون الذي يميل إلى نوعية اللاعبين الجوكر الذين يمكن تغيير مكانهم أكثر من مرة في المباراة الواحدة.