رياضة | عمر السومة يكشف عن أصعب لحظة في مسيرته الكروية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عمر السومة يكشف عن أصعب لحظة في مسيرته الكروية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي ومنتخب سوريا، عن أصعب اللحظات التي مر بها خلال مسيرته الكروية في الملاعب.

وقال السومة أن خروج منتخب بلاده من دور المجموعات في كأس آسيا 2019 لكرة القدم التي أقيمت في الإمارات، كان بمثابة اللحظة الأصعب في مسيرته.

وخرج المنتخب السوري من الدور الأول بعدما حقق المركز الرابع الأخير في المجموعة الثانية، إذ حصل على نقطة واحدة من ثلاث مباريات، بتعادل سلبي مع فلسطين في المباراة الافتتاحية قبل أن يخسر أمام الأردن 0-2 وأمام أستراليا 2-3.

وقال السومة (31 عاماً) في مقابلة مع قناة سما التليفزيونية السورية، نشرها موقع الاتحاد الآسيوي للعبة اليوم الثلاثاء: "خروج المنتخب من كأس آسيا عام 2019 كان من أكثر اللحظات صعوبة في مسيرتي نظراً لسيناريو تلك المشاركة والآمال التي كانت معقودة علي وعلى زملائي اللاعبين". Advertisements

وأضاف: "لا يمكن نسيان ذلك الحدث وما تعرض له المنتخب واللاعبون من انتقادات كبيرة تضاف إلى النتائج السلبية التي حققها الفريق، وبرأيي أننا كلاعبين نتحمل مسؤولية النتائج".

وعن تأثير غياب النجم المعتزل فراس الخطيب عن المنتخب في البطولة القارية، قال السومة: "في كأس آسيا، افتقدت فراس الخطيب في الملعب وكنت بحاجة للاعب بمواصفاته يساعدني في خط الهجوم، وهو من اللاعبين الذين استفدت منهم كثيراً في مسيرتي".