رياضة | المقاولون العرب يطلب نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يطلب نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل أحد مهاجمي النادي الأهلي حسابات المقاولون العرب لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، عقب نهاية الموسم الحالي، لتدعيم صفوف الفريق. ويسعي الذئاب والذى يقوده المدير الفنى عماد النحاس لضم مهاجم الأهلي المُعار لفريق الجونة أحمد ياسر ريان خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لدعم الفريق هجوميًا. ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني ببطولة الدوري المصري هذا الموسم خلف النادي الأهلي ويأمل فى العودة للمشاركة فى البطولات الإفريقية. وشارك أحمد ياسر ريان مع الجونة في 16 لقاء وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف، كما خاض مباراة بكأس مصر.

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