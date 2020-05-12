رياضة | الإصابة تنهي موسم لاعب شتوتغارت

أنهت لعنة الإصابة موسم ماكسيم أفوديا لاعب فريق شتوتغارت المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني

وأوضح سفن ميسلينتات مدير الكرة بنادي شتوتغارت أن المدافع أفوديا تعرض لتمزق في وتر أخيل ويتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر.

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وتعرض أفوديا للإصابة أمس الأول الأحد، وخضع لعملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء.

وبعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، تستأنف منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من يوم السبت المقبل.

ويستأنف شتوتغارت مشواره في الموسم بلقاء فيهين فيسبادن الأحد المقبل.