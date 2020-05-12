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رياضة | الإصابة تنهي موسم لاعب شتوتغارت

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإصابة تنهي موسم لاعب شتوتغارت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت لعنة الإصابة موسم ماكسيم أفوديا لاعب فريق شتوتغارت المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني

وأوضح سفن ميسلينتات مدير الكرة بنادي شتوتغارت أن المدافع أفوديا تعرض لتمزق في وتر أخيل ويتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر.

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وتعرض أفوديا للإصابة أمس الأول الأحد، وخضع لعملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء.

وبعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء (كوفيد19-)، تستأنف منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من يوم السبت المقبل.

ويستأنف شتوتغارت مشواره في الموسم بلقاء فيهين فيسبادن الأحد المقبل.

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