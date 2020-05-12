رياضة | الزمالك يدرس ترضية بن شرقي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يدرس ترضية بن شرقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسئولو نادي الزمالك في الوقت الحالي إيجاد طريقة لتعويض المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل بعدما رفضوا احترافه في الخارج وغلق الباب بشكل نهائي.

ويدرس مسؤولي الزمالك ترضية بن شرقي من الناحية المادية وزيادة عقده لرفع روحه المعنوية، وذلك نظرا لأهمية اللاعب في فريق القدم، والاعتماد عليه من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

وكانت هناك محادثات من بعض الأندية التركية والفرنسية للحصول على خدمات بن شرقي في الموسم المقبل، وهو ما قوبل بالرفض التام من قبل مجلس إدارة الزمالك.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي متوقف في مصر و العالم منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومن المتوقع إلغاء الموسم.