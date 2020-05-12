رياضة | أسطورة ليفربول يطالب باستمرار صلاح وماني وفيرمينيو في هجوم الريدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول يطالب باستمرار صلاح وماني وفيرمينيو في هجوم الريدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مايكل أوين، نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزى السابق، استمرار الثلاثى الهجومى للريدز، النجم المصرى محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى والبرازيلى روبرتو فيرمينو في قيادة هجوم الريدز خلال الفترة المقبلة.

وأكد أوين، أن عدم رحيل أي لاعب يصب في مصلحتهم، من اجل استمرار مسيرة الانتصارات مع الفريق.

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وأوضح أوين في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو"، أنه من الضرورى أن يبقى محمد صلاح ومانى وفيرمينو مع ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مضيفا "اعتقد أن الثلاثى الهجوم هم فريق ليفربول في الوقت الحالي.. إذا وضعت كل منهم في فريق مختلف في الدوري الإنجليزي، هل سيكونون جيدين بدون بعضهم البعض؟".

وتابع مهاجم ليفربول السابق "إنه أمر مثير للجدل، هذا الفريق يلعب بشكل جيد مع بعضهم البعض، واعتقد أن المهاجمين الثلاثة يستفيدون كثيرا من مشاركة الظهيرين في الهجمات على الفرق المنافسة".

وواصل نجم ليفربول السابق تصريحاته "اعتقد أن لاعبي خط الوسط لديهم دور مهم أيضا مع ليفربول، لكن هذا الثلاثي الهجومى معا قد يتفوق على معظم خطوط الهجوم التي شاهدناها في الدوري الإنجليزي على مر السنين".