رياضة | عاجل.. إخلاء نادي الزمالك بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إخلاء نادي الزمالك بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت وزارة الصحة المصرية مسئولو نادي الزمالك بضرورة إخلاء النادي يوم غد الأربعاء لتعقيم المقر بعد وفاة مدير الإدارة الزراعية بالقلعة البيضاء الدكتور رضا خليل متأثرا بإصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وجاء طلب وزارة الصحة بإخلاء الزمالك من أعضائه والعاملين لمنح الأخصائيين من تعقيم كافة الإدارات والمكاتب والغرف بشكل جيد منعاً لنقل العدوى.

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وتحرص وزارة الصحة على سلامة الجميع ولذلك تم اتخاذ قرار فوري بإخلاء النادي للتعيم لمنع نقل العدوي إلى أي أشخاص آخرين خاصة وأن الدكتور رضا خليل كان يتردد على مقر النادي حتى قبل وفاته بأسبوع تقريباً.

ورفضت وزارة الصحة الاكتفاء بخطوة نادي الزمالك بعد انتداب شركة خاصة من جانب مسئولي الأبيض لتعقيم النادي مؤكدين على ضرورة حضور الأخصائيين التابعيين للوزارة من أجل تعقيم مقر النادي بشكل مناسب.

كما طلبت وزارة الصحفة من مسئولي الزمالك تحديد الاشخاص الذين خالطوا الدكتور رضا خليل في مقر النادي قبل وفاته خلال فترة أزمة بالفيروس وذلك تمهيداً لدخولهم للحجر الصحي.