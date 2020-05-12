رياضة | هدايا من ذهب.. مكافأة تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هدايا من ذهب.. مكافأة تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيقدم للاعبي الفريق غطاء من الذهب يحمل أسمائهم لهواتفهم المحمولة، وذلك بعد تتويجهم بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، والذي تم إلغائه مبكرًا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن شركة (iDesign Gold) هي من قامت بتصميم هذا الغطاء، عيار 24، ويحتوى على رقم قميص كل لاعب، والشعار الخاص بـ"الليغ آ" وكلمة "بطل 2020".



وكانت نفس الشركة قد صممت العام الماضي مجموعة خاصة للاعبي ليفربول الإنجليزي عقب تتويجهم بلقب دوري الأبطال على حساب توتنهام هوتسبر.