رياضة | وزير الرياضة يكشف موعد عودة الدوري المصري

كشف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري عن آخر تطورات عودة الدوري المصري من جديد بالفترة القادمة.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لإذاعة أون سبورت اليوم الثلاثاء، إنه مازال هناك أمل في استئناف مسابقة الدوري بنسبة تتخطي حاجز 50%.

وأضاف: "درست في اجتماع مع اتحاد الكرة المصري موقف مسابقة الدوري المحلي وهناك سيناريوهات كثيرة ولكن ننتظر موقف مجلس الوزراء والحكومة خاصة في ظل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

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وأوضح أن وزارة الرياضة لا تتدخل في انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة حيث يقتصر دورها علي المراقبة فقط.

وتابع: "قانون الرياضة يفرض إقامة الانتخابات في يوليو (تموز) المقبل ثم إقامة انتخابات جديدة في يوليو (تموز) 2021 مع انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، لذا أرسلنا خطاباً للاتحاد الدولي بخصوص هذا الشأن".

وقال: "رد فيفا سيكون حاسماً في العملية الانتخابية، وسنقوم على الفور بتنفيذه سواء بإقامة انتخابات لمدة سنة فقط، وبعدها إقامة انتخابات جديدة، أو تأجيل الانتخابات للعام القادم، أو إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات كاملة".