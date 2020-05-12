رياضة | نجم نيوكاسل السابق ينتظر الملاك الجدد من أجل دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم نيوكاسل السابق ينتظر الملاك الجدد من أجل دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى الفرنسي لورينت روبرت نجم فريق نيوكاسل الإنجليزي، أن يقود الملاك الجدد المحتملين النادي إلى العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وتأتي تصريحات روبرت، مع اقتراب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستحواذ على أسهم النادي، في انتظار موافقة رابطة الدوري الإنجليزي.

وقال روبرت في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: "سعيد بعملية الاستحواذ، لأنني أعتقد أن نيوكاسل يمكنه العودة مجدداً لأعلى المستويات، أعتقد أن النادي كبير بشكل كافي لذلك".

وأضاف: "حينما انضممت لنيوكاسل لم يكن مركز الفريق جيدا، بعد ذلك في الموسم الأول لي أنهينا الدوري في المركز الرابع، وفي الموسم الذي يليه كنا الثالث".

Advertisements

وتابع اللاعب الفرنسي: "لعبنا في دوري أبطال أوروبا، ولهذا السبب أنت تريد لعب كرة القدم، أردت أن العب في هذه المنافسة كل عام حينما كنت في باريس سان جيرمان".

وواصل: "كان مدربنا السير بوبي روبسون، ولعبت مع لاعبين عظماء مثل آلان شيرار وجاري سبيد، كانوا لاعبون عظماء وأصدقاء رائعين كذلك، أنا وزوجتي بكينا حينما رحلنا من هناك".

واختتم روبرت تصريحاته قائلاً: "لازلت أتحدث للجماهير عبر منصة تبادل الصور إنستغرام، وأرغب في رؤية نيوكاسل يعود للقمة وحتى الفوز بدوري الأبطال، لما لا؟".

وكان روبيرت لعب لنيوكاسل في الفترة ما بين عامي 2001 و2006، قادماً من باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل فيما بعد إلى بورتسموث على سبيل الإعارة، قبل الرحيل بشكل نهائي إلى بنفيكا البرتغالي ومنه إلى أندية أخرى في إسبانيا وإنجلترا وكندا واليونان.