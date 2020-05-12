رياضة | نجوم × رمضان (9).. "الضيظوي" يقود الأهلي لإسقاط الزمالك في أول قمة خلال شهر الصيام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجوم × رمضان (9).. "الضيظوي" يقود الأهلي لإسقاط الزمالك في أول قمة خلال شهر الصيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد شهر رمضان المبارك خلال السنوات الماضية على تألق العديد من نجوم الكرة المصرية في المباريات التي أقيمت خلال شهر الصيام سواء على مستوي الأندية أو المنتخبات الوطنية، وقادوا أنديتهم لتحقيق الانتصارات المدوية في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ونقدم سلسلة حلقات بعنوان "نجوم × رمضان" سيتم نشرها على مدار أيام الشهر المبارك، نلقي الضوء من خلالها على أبرز النجوم الذين تألقوا مع الأندية المصرية والمنتخب الوطني خلال مباريات شهر الصيام.

نتناول في حلقة اليوم من سلسلة "نجوم × رمضان" النجم السيد الضيظوي أحد أساطير الكرة المصرية، لعب خلال مسيرته الكروية مع الأهلي والمصري البورسعيدي وحصد العديد من البطولات والألقاب ، سجل 127 هدفًا في مشواره بالدوري الممتاز يحتل بها المركز الثالث بقائمة نادي المائة بالبطولة المحلية، كما توج هدافًا للدوري 4 مرات في تاريخه.

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توج "الضيظوي" بالعديد من البطولات خلال مشواره الكروي، حيث فاز بلقب الدوري الممتاز 4 مرات مع الأهلي، وحصد بطولة كأس مصر مرتين، كما حصل على بطولة دوري منطقة القناة 6 مرات مع المصري البورسعيدي، ووصل معه لنهائي الكأس 3 مرات، وشارك مع منتخب مصر في أولمبياد لندن 1948، وهلسينكي 1952، وسجل 3 أهداف في شباك تشيلي، كما حصل على ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط 1951 وسجل 7 أهداف للفراعنة.

وكان "الضيظوي" واحد من أبرز النجوم الذين تألقوا خلال مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف خلال مباريات الديربي التي شارك فيها خلال مشواره مع المارد الأحمر.

ومن مباريات القمة التي لا تنسي لـ"الضيظوي" خلال شهر رمضان، المباراة التي جمعت القطبين في الدوري الممتاز موسم 1956 / 1957، وأقيمت المباراة يوم 7 أبريل 1957 الموافق 7 رمضان 1376 هجريا، وشهدت المباراة تألق كبير لنجم الأهلي، وقاد الفريق الأحمر لتحقيق فوز ثمين بهدفين دون مقابل.