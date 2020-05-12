رياضة | سر رفض الزمالك التعاقد مع الهداف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سر رفض الزمالك التعاقد مع الهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

درس مسئولو نادي الزمالك فكرة التعاقد مع أحمد علي مهاجم نادي بيراميدز خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم، وحسم باتريس كارتيرون تلك الصفقة خلال الأيام الماضية. واستبعد الزمالك ضم أحمد علي هذا الصيف، وذلك بسبب عامل السن وأيضاً في ظل رغبة الفريق لضم مهاجم اجنبي هذا الصيف. Advertisements واقترب عمر السعيد وكاسونجو كابونجو ثنائي هجوم القلعة البيضاء من الرحيل في نهاية الموسم الجاري. وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض أي عرض مقدم لمصطفى محمد مهاجم الفريق وذلك لحاجة الفريق لخدمات اللاعب بالموسم المقبل. وانضم احمد علي مهاجم بيراميدز إلى صفوف نادي انبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع فريقه.

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