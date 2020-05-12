رياضة | جاريث بيل يحسم مستقبله مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يحسم مستقبله مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك وسط وجود إهتمام من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالتعاقد معه.

وذكر موقع Le 10 Sport الفرنسي أن النجم الويلزي البالغ من العمر 30 عامًا ارتبط بالإنتقال إلى نيوكاسل يونايتد في ظل اقتراب صندوق الاستثمار السعودي من الإستحواذ على النادي مقابل 350 مليون جنيه إسترليني.

Advertisements

وأكد الموقع الفرنسي أن جاريث بيل يرفض فكرة الرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل وأنه يرغي في البقاء حتى نهاية عقده مع الملكي حتى عام 2022.

وأوضح الموقع الفرنسي أن وكيل أعمال النجم الويلزي أبلغ إدارة ريال مدريد بأن جاريث بيل لا يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق وأنه قرر إتمام عقده مع الملكي.

وكشف الموقع الفرنسي أن ريال مدريد يرغب في التخلص من جاريث بيل في الصيف المقبل بسبب راتبه الضخم بالإضافة إلى أن النجم الويلزي لا يدخل ضمن حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد والذي يرغب في بيعه.