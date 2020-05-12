رياضة | قرار نهائي.. الأهلي يحسم ملف رحيل علي معلول

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار نهائي.. الأهلي يحسم ملف رحيل علي معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملف رحيل الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من الأنباء إلى رغبة عدد من الأندية السعودية في التعاقد مع علي معلول، خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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حيث أشارت بعض التقارير أن قرار رحيل علي معلول عن الأهلي مرفوض تماماً، خصوصا وأنه أحد العناصر الأساسية تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

وتلقى علي معلول عرض من ثلاث أندية سعودية، بالإضافة إلى عروضا من أندية إماراتية.

وكان الأهلي قد جدد عقد علي معلول العام الماضي، لمدة ثلاث مواسم مقابل مليون دولار في الموسم الواحد.