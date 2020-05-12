رياضة | ضربة قوية لدورتموند قبل مواجهة شالكة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة قوية لدورتموند قبل مواجهة شالكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مجلة كيكر الألمانية المعنية بشؤون كرة القدم، الثلاثاء، أن لاعبي وسط فريق بروسيا دورتموند إيمري جان، والبلجيكي أكسيل فيتسل، سيغيبان عن مباراة فريقهما الأولى السبت، ضد شالكه لدى استئناف منافسات الدوري الألماني بسبب الإصابة.

ووفقاً لكيكر، غادر اللاعبان الدوليان معسكر التدريب حيث يوجد الفريق في الحجر الصحي، من أجل الخضوع للعلاج.

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ووفقاً للبروتوكول الصحي للرابطة الألمانية، يتعين على الفرق البقاء في الحجر الصحي الجماعي قبل سبعة أيام من موعد استئناف المباريات. علماً أنه لا يحق للاعبين الذين يغادرون الحجر المشاركة السبت.

وكانت منافسات البوندسليغا علقت في منتصف مارس (آذار) الماضي، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، قبل أن تحصل رابطة الدوري في البلاد على الضوء الأخضر من السلطات المختصة لاستئناف نشاطها شرط اتباع قيود صارمة، من بينها إقامة المباريات بدون جمهور.

وحددت الرابطة 16 مايو (أيار) موعداً لاستئناف الدوري المحلي الذي يتصدره بايرن ميونخ بفارق 4 نقاط عن دورتموند.