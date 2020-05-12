رياضة | "فيفا" يعلن مواعيد مونديال السيدات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "فيفا" يعلن مواعيد مونديال السيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد جديدة لكأس العالم تحت 17 و20 عاماً للسيدات، بعد تأجيل المسابقتين بسبب جائحة كوفيد 19.

كان من المفترض إقامة كأس العالم تحت 20 عاماً في كوستاريكا وبنما، في أغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول)، لكنها الآن ستقام من 20 يناير (كانون الثاني)، وحتى 6 من فبراير (شباط) 2021.

أما كأس العالم تحت 17 عاماً للسيدات في الهند، فكان من المفترض إقامتها في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنها ستبدأ في 17 فبراير (شباط)، وتنتهي في 7 من مارس (آذار) 2021.