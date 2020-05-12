رياضة | كولون يجدد عقد مدافعه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كولون يجدد عقد مدافعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي كولون الألماني اليوم الثلاثاء، تجديد العقد مع المدافع الشاب روبرت فولودر (19 عاماً) حتى 30 يونيو (حزيران) 2023 مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن فولودر كان قائدا لفريق الشباب بالنادي، ويتدرب مع الفريق الأول تحت قيادة ماركوس جيسدول منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي، وقد شارك مع الفريق مرتين.

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وقال جيسدول إن "روبرت يتناسب بشكل كبير مع متطلباتنا، هو لاعب قوي ويجيد اللعب بالقدم اليسرى وقد شهدنا رغبته في التعلم في كل حصة تدريبية".

وبعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، تستأنف منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من يوم السبت المقبل.

ويستأنف فريق كولون مشواره في الموسم بلقاء ماينز الأحد المقبل، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى (بوندسليغا).