شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على لاعب ريال مدريد السابق بتهمة تهريب المخدرات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت تقارير صحفية أن الكولومبي إدوين كونغو، مهاجم ريال مدريد السابق، أُلقي القبض عليه في مدريد، لانتمائه لشبكة إجرامية كبيرة، تنشط بتهريب المخدرات.

ولعب كونغو صاحب الـ43 عامًا، لعدة فرق إسبانية في مقدمتها: ريال مدريد، وبلد الوليد، وليفانتي، بالإضافة تولوز الفرنسي.

ولعب كونغو لفريق ريال مدريد بين 2001 و2002.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، يوم الثلاثاء، فإن كونغو ألقي القبض عليه بسبب مشاركته بعملية لتهريب المخدرات وتحديدًا مخدر الكوكايين.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم القبض على كونغو، خلال الساعات الأولى من، صباح اليوم الثلاثاء، في مدريد، هو وتسعة أشخاص آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر كشفت أنه تم إطلاق سراح لاعب ريال مدريد بعد الخضوع لتحقيقات في مكتب مكافحة المخدرات المركزي، بينما ذكرت مصادر أخرى أنه سيستمر في مكاتب الشرطة للخضوع للمزيد من التحقيقات.

خاض كونغو 164 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني، وسجل خلالها 33 هدفًا على مدى 8 مواسم، وقد لعب للعديد من الأندية ومن بينها ريال مدريد، ولكنه لم يترك أي تأثير يُذكر مع المرينغي بسبب عدم الاعتماد عليه أساسيًا.

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وعمل كونغو خلال الفترة الماضية كمحلل في بعض القنوات الرياضية في إسبانيا.