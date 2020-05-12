شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي ينافس عملاقي إسبانيا على «كومان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

جذب جناح نادي بايرن ميونخ الألماني كينجسلي كومان اهتمام كل من مانشستر سيتي الإنجليزي وعملاقي الكرة الإسبانية ريـال مدريد وبرشلونة، من أجل التوقيع معه في الصيف.

ومن المنتظر أن ينشأ صراعًا على خدمات اللاعب صاحب الـ 23 عامًا مع فتح سوق الانتقالات الصيفية، حسب شبكة «سكاي ألمانيا».

وقد يسهل حسم الفريق البافاري لصفقة ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي من مغادرة «كومان» لقلعة أليانز أرينا في الصيف.

وعانى اللاعب الفرنسي من الإصابات هذا الموسم، إلا أنه نجح في المشاركة في 24 مباراة بجميع البطولات بقميص بايرن ميونخ، أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع مثلهم.