شرط برشلونة يُعجز بايرن ميونخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

يسعى بايرن ميونخ لتعزيز صفوفه هذا الصيف، بظهير أيمن جديد، ينافس بينيامين بافارد في الموسم المقبل. ورغم تواجد الظهير ألفارو أودريوزولا ضمن صفوف بايرن، معارًا من ريال مدريد حتى نهاية الموسم، إلا أن النادي الألماني لا يبدو راغبًا في ضمه نهائيًا. وبحسب "راديو كتالونيا"، فإن بايرن ميونخ من أبرز الأندية المهتمة بضم البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير برشلونة، إلى جانب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان. وأشارت إلى رغبة النادي الكتالوني في الحصول على 50 مليون يورو نظير بيع الدولي البرتغالي للنادي المهتم بضمه. وبسبب هذا المقابل المادي المرتفع، فإن بايرن ميونخ قد يصرف النظر عن شراء سيميدو، لعدم قدرته على دفع المبلغ المطلوب، في ظل الأزمة الراهنة بعد جائحة كورونا. من جانبها، ذكرت صحيفة "سبورت بيلد" أن بايرن لديه مجموعة من المرشحين لشغل مركز الظهير الأيمن، بخلاف سيميدو، وقد يذهب إلى خيار الإعارة مجددًا في الميركاتو الصيفي. ودخل سيرجينو ديست ظهير أياكس أمستردام، قائمة المرشحين للانتقال إلى بايرن، بعدما أفادت تقارير بتقدم النادي الألماني بعرض لضمه في يناير/كانون ثان الماضي.

