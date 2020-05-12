شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على وضع بند تشكيل لجنة فض المنازعات في تعديلات اللائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بشكل نهائى على وضع بند تشكيل لجنة فض المنازعات في تعديلات لائحة النظام الأساسي ، وإتفق أعضاء اللجنة الخماسية على أن يكون تشكيل اللجنة من 6 ممثلين لجمعية اللاعبين المحترفين و6 ممثلين للأندية ورئيس من الهيئة القضائية، ويكون دورها الفصل في النزاعات بين اللاعبين والأندية المصرية، بينما يلجأ اللاعبون والمدربون الأجانب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ، فيما وافقت سارة ساليمون، مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم، على تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد من 9 أعضاء بينهم امرأة واحدة، وتراجعت عن موقفها السابق بضرورة وجود امرأتين على الأقل.

وكانت مندوبة الفيفا خيرت اتحاد الكرة بين أكثر من تصور لشكل المجلس الجديد، وفى حال تشكيله من 7 أعضاء يكون بينهم امرأة واحدة، وفى حال تشكيله من 9 أعضاء يكون بينهم امرأتان، وفى حال 11 عضوا يكون بينهم 3 سيدات.

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كما كشف مسئولو اتحاد الكرة أن سارة ساليمون وافقت بعد مشاورات على وجود بند الـ8 سنوات فى لائحة الجبلاية الجديدة، ولكن لم يتم الاستقرار على آلية تنفيذه فى ظل وجود أكثر من مقترح لشكل التطبيق، وتم الاتفاق فى النهاية على ترك الأمر للجمعية العمومية لتحديد كيفية تطبيقه.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن الاجتماع شهد عرض أكثر من تصور لشكل تطبيق بند الـ8 سنوات، سواء بتطبيقه مدى الحياة ويكون من حق العضو خوض دورتين فقط فى اتحاد الكرة وانقطاع علاقته بالجبلاية بعدها، أو بتطبيقه على المنصب فقط بحيث يكون من حق العضو الترشح بعد قضاء الـ8 سنوات على أى منصب آخر، وكذلك تطبيقه بالشكل المعهودن وهو قضاء دورتين ثم الابتعاد دورة ثم العودة مجددا للجبلاية، وكل ذلك سيتم طرحه على الجمعية العمومية ليكون لها حرية اختيار شكل التطبيق النهائى لبند الـ8 سنوات، الذى سيكون موجود بنسبة 100 % فى اللائحة الجديدة ولن يتم الغائه كما يتردد.