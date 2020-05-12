شكرا لقرائتكم تيباس يتوقع خفض رواتب اللاعبين وتقليص التعاقدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إن الأندية الإسبانية لن يكون لديها أي خيار سوى خفض رواتب اللاعبين في الموسم المقبل بسبب التداعيات المالية لجائحة كورونا.

والموسم متوقف في إسبانيا منذ مارس ورغم توقعات استئناف المباريات في يونيو بدون جماهير لا تزال رابطة الدوري تتوقع أن تتكبد الأندية مجتمعة خسائر بقيمة 300 مليون يورو (326.07 دولار) بسبب تراجع الايرادات جراء الوباء.

ولمواجهة هذه الخسائر الكبيرة قامت العديد من الأندية ومن بينها برشلونة وأتلتيكو مدريد بخفض مؤقت لرواتب اللاعبين والموظفين لكن تيباس يعتقد أنه يجب إجراء المزيد من الاجراءات.

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ونقلت صحيفة "آس" الاسبانية عن تيباس قوله : سيتعين على الأندية خفض رواتب لاعبيها. لا يوجد حل آخر.

وأنفقت الأندية الإسبانية مبالغ قياسية العام الماضي في سوق الانتقالات من بينها حصول برشلونة على خدمات أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو من أتليتيكو مدريد الذي أنفق بدوره 126 مليون يورو للتعاقد مع البرتغالي جواو فيلكس.

لكن تيباس قال إن الأندية ستضطر إلى تقليص نشاطها في سوق الانتقالات هذا العام طبقا لقواعد صارمة وضعها مسؤولو الدوري تحدد ما يمكن للنادي انفاقه طبقا لايراداته المتوقعة.

وأضاف: الأندية تملك فرقا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للرواتب الموسم المقبل وسيتعين عليها الاستعانة أكثر بقطاع الشباب والأكاديميات لأن السلطات لن تسمح بأي انتقالات تتجاوز هذا الحد. لا أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من صفقات الانتقال الموسم المقبل في إسبانيا أو في أي مكان آخر. الوضع الحالي لن يسمح بذلك. سيكون على الفرق خفض رواتب اللاعبين أو تقليص صفقات الانتقال أو التعاقد مع لاعبين أقل ثمنا.